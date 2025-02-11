香港的士擬採咪錶價與一口價網約收費模式

伍海山表示，車隊中約一半的士為MIFA7（左）和輪椅的士（右）。 香港文匯報 中評社香港2月11日電／香港的士業再起風雲，繼多家內地和國際網約平台進軍香港後，特區政府的士車隊制度下中標的五間公司將於7月底前陸續投入服務，籌備工作進行得如火如荼。其中，中標的泰和車行董事總經理伍海山近日接受記者訪問時表示，該車隊目標規模約800輛的士，一半為輪椅無障礙的士和豪華電動的士，最快今年第二季投入營運。乘客可選擇咪錶價與一口價網約收費模式，繁忙時段的車資會略貴於路邊截的士，並設有投訴賞罰機制，確保服務質素和乘客滿意度。



香港文匯報報導，硬件設施的全面升級是車隊一大亮點。伍海山透露，該車隊的所有車輛全部符合政府規定，車齡不超過三年，其中大部分更屬全新車輛。硬件方面，除特區政府要求的車內外攝錄系統、GPS等系統外，還加裝了車內Wi－Fi和手機充電設備為乘客提供便利。



泰和車行車隊目標規模為800輛



該車隊目標規模為800輛的士，運作初期約有六成（即近500輛）投入服務，其中約一半為輪椅無障礙的士和六座位豪華電動的士（MIFA 7）。輪椅的士配備上落輔助系統和固定裝置，保障輪椅人士安全上落，也便於司機協助；豪華的士MIFA 7提供6座位，適合遊客和全家出行，並配備一體化中控系統，提升駕駛便利性，可監測車胎壓力等信息，預防風險。



市民對車隊的收費尤為關注，尤其是硬件成本會否轉嫁到乘客身上。伍海山大派定心丸，表示大家無須擔心，新車和設備的投入屬於車主的一次性長期投資，與車費無直接關聯。同時，車費的釐定需參考多項市場因素，不會因成立車隊或增添設備而申請提高咪錶價。

