“智”鏈未來　物流業一路向“新”

中評社北京2月11日電／據中國青年報報導，天上飛的臍橙，貨物上的“電子身份證”，越來越多的新能源充電樁……這些我們身邊悄然發生的變化，背後是新質生產力在物流行業的快速發展。



臍橙也能“飛”起來，這是臨近春節時重慶奉節的一道低空景觀。在山形陡峭的種植地，臍橙被采摘進竹筐，而後由無人機吊運飛赴山下的接駁點，這一過程比人力扛運的速度快9倍，徹底解放了種植戶的“肩頭”，也降低了損耗率。



僅憑一架無人機就能解決每日5噸左右的臍橙運量，讓這些臍橙得以迅速發往四川、北京、廣東等地，最終成為千萬家庭餐桌上的“鮮”年貨。有速度、有質量的服務背後，是科技發展對物流行業的賦能。



近年來，我國持續推進現代物流的發展並取得了許多成效。據國家郵政局消息，2024年我國快遞業務量達到1745億件、快遞業務收入1.4萬億元，同比分別增長21%、13%。但數量規模的提升中，也存在著降本增效仍需深化、運輸結構仍需優化、物流體系集約化程度不高等問題。



對此，物流行業正在通過創新技術引入、創新裝備使用等手段不斷推進行業升級、服務提質。其中，智能物聯、低空運輸、新能源運輸等是當下支持物流產業集約化、綠色化發展的強勁動能，也為消費者的日常生活提供了諸多便利。與此同時，物流行業也正在積極打破壁壘，鏈接上下游，在更開放的平台培育新質生產力。



服務高效，科技降本



在深圳市，越來越多的貨物通過無人機飛越低空送到人們的手中。一些小規模的醫院要將血液樣本送到檢測中心，此前往往需要通過車輛在固定班次進行往返運輸，有時貨箱中只運一小箱樣本，路程一個多小時，還面臨堵車風險，非常浪費時間、人力以及貨車空間等資源。

