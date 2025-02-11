人形機器人“加速跑”何時能進入日常生活？

中評社北京2月11日電／據新華社報導，在央視乙巳蛇年春晚的舞台上，一組人形機器人和舞者合作完成的舞蹈引起了觀眾的極大興趣和熱議。



2月5日，新春開工首日，湖北10個型號的“楚才”系列人形機器人在武漢市洪山禮堂前集中亮相。當天，湖北省委省政府召開“新春第一會”，機器人還現場作了一副賀聯，上聯是“智領荊楚春潮湧 人機共繪新畫卷”，下聯是“勢起中部氣象宏 山河同譜振興篇”，橫批為“智啟新篇”。



儘管不少人還感到陌生，但越來越“聰明”的人形機器人正加速從科幻奔向現實。



從商用服務到智能製造，從陪伴老人到理貨看店……人形機器人製造在“加速跑”，何時能走進尋常百姓生活？



人形機器人火了



在央視春晚演出的人形機器人來自杭州宇樹科技有限公司。該款人形機器人2023年首次在北京世界機器人大會“露臉”，在工程師的調教下學會了跑、跳甚至後空翻等高難度動作，終於在今年登上了春晚舞台。



人形機器人又稱類人機器人、仿生機器人等，通常具有頭部、軀幹、雙臂雙腿等，在結構和功能上盡可能接近人類，具備一定的運動能力和感知能力。



如今，人形機器人正成為新的“風口”。



今年北京市將舉辦世界人形機器人“一會一賽”，“一會”是指世界人形機器人運動會，“一賽”是指機器人半程馬拉松比賽。

