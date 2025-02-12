陳國基記者會：香港新一年旅遊業令人鼓舞

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月12日電（記者 段曉魯）香港特區署理行政長官陳國基2月11日上午在政府總部召開記者會，他介紹了香港新一年旅遊業的發展情況。期間，他還就公務員減薪、馬拉松賽跑事件等問題作出回應。



以下是陳國基的發言及問答內容：



署理行政長官：各位香港市民、各位傳媒朋友，大家好。今日是蛇年第一次行政會議前的會見傳媒環節，我首先在這裡祝大家蛇年進步、身體健康、工作順利。



今年農曆新年市面十分熱鬧，政府及不同團體都舉辦了各式各樣的慶祝活動，吸引不少遊客及本地居民參加，相信市民及旅客都感受到香港熾熱的節日氣氛。



內地春節黃金周期間，入境旅客達140萬人次，與去年同期相若。酒店入住率普遍達到90%，主要景點人流都相當暢旺。內地入境旅行團方面，整個春節黃金周期間，有超過2200團入境香港，年初三更創下新紀錄，全日有（超過）440個內地旅行團訪港。



大型盛事方面，大年初一的花車巡遊和年初二的煙花匯演均人頭湧湧，深受市民和旅客的歡迎，帶動了節日氣氛。年初三的賽馬日更有接近一萬名旅客入場，創了歷來賽馬日的新高。



整體來說，農曆新年期間市道暢旺，市面人流明顯增加。我留意到餐飲業界表示對整體生意滿意，生意較去年好。而根據香港旅遊發展局（旅發局）的調查，旅客對餐飲、購物和觀光體驗的滿意程度均達到約九成。



事實上，踏入二○二五年，香港的旅遊業整體表現令人鼓舞。一月的訪港旅客數字約474萬人次，其中內地旅客約373萬人次，兩項數字分別按年上升24%及25%，創下疫情後單月最高訪港旅客和內地入境旅客人次紀錄。除了訪港旅客數字令人鼓舞之外，根據旅發局在二○二四年的調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度為8.8分，再次到訪香港的意向以及推薦香港的比例更高達94%，三項指標都高於二○二三年水平，足以證明香港對旅客非常有吸引力。