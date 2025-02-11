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“中山大學極地”號科考船逐冰而行
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2025-02-11 12:14:29
中評社北京2月11日電／據新華社報導，近日，“中山大學極地”號科考船正在渤海冰區逐冰而行。“中山大學極地”號是我國高校首艘極地破冰科考船，具備極地全海深科考能力。“中山大學極地”號在渤海冰區順利完成船－岸海冰協同觀測，首次在北半球最低緯度的海冰區，成功嘗試了衛星遙感－無人機航飛－科考船聯動的多學科海冰同步觀測，為發展極地立體觀測技術體系積累了寶貴的經驗。
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