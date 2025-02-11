龍舟競賽在杜拜舉行　推廣香港文化與傳承

駐杜拜經貿辦安排居於阿聯酋的港人組成香港隊伍參賽。圖示隊員於比賽時的英姿。（圖片來源：文匯網） 中評社香港2月11日電／據文匯網報導，香港駐杜拜經濟貿易辦事處（駐杜拜經貿辦）贊助的2025年香港龍舟競賽於2月8日及9日（杜拜時間）在阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）杜拜舉行，向當地人展現香港獨特的文化與傳承。



此次活動於杜拜灣舉行，每日吸引超過40支隊伍、兩日賽事合共約1 400名選手參加。駐杜拜經貿辦亦安排一支由居於阿聯酋的港人組成的隊伍出戰。



除各組別的龍舟競技賽事之外，駐杜拜經貿辦亦於會場設置宣傳攤位，推廣香港的最新發展和各項資訊。



駐杜拜經貿辦署理處長潘量海在頒獎典禮致辭時表示，駐杜拜經貿辦第三年將龍舟競賽帶來杜拜，既為了與當地社區分享這項體育運動的樂趣，也旨在加強香港和杜拜兩地的文化與社會聯繫。



他說：“香港不單是一個國際貿易樞紐和金融中心，更是中外文化融合的動感和盛事之都。隨著世界級的啟德體育園於下月正式開幕，香港將迎來更多國際級體育和文化活動，進一步展現香港的非凡魅力。”



駐杜拜經貿辦將繼續在各個海灣阿拉伯國家合作委員會成員國舉辦各類活動，以深化彼此的交流和推動更緊密的合作。