國產雪具“輕”裝上陣服務亞冬會

中評社北京2月11日電／據科技日報報導，2月10日，亞布力滑雪場，中國隊在第九屆亞冬會自由式滑雪空中技巧混合團體決賽中獲得金牌。自亞冬會開幕以來，亞布力滑雪場迎來高山滑雪、越野滑雪、自由式滑雪等項目的激烈角逐。



雪道上，除了參賽運動員，為賽事默默奉獻的裁判員、醫療隊員和志願者們備受關注。他們腳下的雙板雪板是中國冰雪裝備製造企業首次為國際賽事提供的核心雪具，成功打破滑雪器材行業國際品牌的壟斷局面，彰顯了中國冰雪裝備產業的強大實力。



“我們有兩款創新冰雪運動裝備與亞冬會組委會簽約，涵蓋雙板、碳纖維滑雪頭盔等類型。”冰雪歡騰體育裝備科技（哈爾濱）有限公司（以下簡稱“冰雪歡騰”）總經理胡照會介紹。這些裝備為何會脫穎而出，答案在於科技創新帶來的“彎道超車”。



雙重創新，讓滑雪體驗更加輕盈



體驗過冰雪歡騰產品的人常被其輕盈的特性折服。以L尺碼的碳纖維滑雪頭盔為例，國際品牌頭盔的重量普遍為550—700克，而冰雪歡騰的頭盔卻僅有420克。這看似微不足道的減重，卻能為運動員和滑雪愛好者帶來更加輕盈自由的滑雪體驗，這種“輕”源於材料和設計的雙重創新。



胡照會介紹，多年來，公司依托中國工程院院士、哈爾濱工業大學教授赫曉東團隊，致力於研發高端冰雪裝備，打破國外壟斷局面。團隊在國內首次將碳纖維科技、高彈纖維科技、鈦合金技術等航空航天新材料與技術融入滑雪器材中。



“這種材質不但更輕，而且性能穩定，可設計性強。”胡照會說。基於這種特殊材料，團隊有了更多大膽的設計。經過上萬次的試驗和迭代升級，他們成功運用航空高彈復合芯材，結合航空機翼技術，讓冰雪裝備在性能和壽命上實現了質的飛躍，突破了國產品牌在工藝和原材料方面被“卡脖子”的難題，使雪板更具爆發力、更輕、更彈、更耐用。

