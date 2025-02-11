福建南安：緊盯政務服務問題　轉作風提質效

中評社北京2月11日電／據中國紀檢監察報報導，“現在來這裡辦事，只要帶齊材料，在一個窗口就能一次性完成所有材料的上報了……”日前，面對福建省南安市紀委監委回訪的工作人員，剛辦完農村宅基地相關材料申報業務的東田鎮桃園村村民吳大姐說道。



此前，南安市東田鎮紀委幹部在監督調研中瞭解到，該鎮便民服務中心設有3個窗口，每日由不同部門工作人員輪崗值班，群眾辦事需根據對應事項選擇日期來向有關部門窗口辦理，存在一件事跑多趟提交材料的情況。隨後，東田鎮紀委以上級部署開展的政務服務窗口為民辦事崗位服務質效突出問題專項整治為契機，推動該鎮創新“前台全科受理、後台分類審批、統一窗口出件”的鄉鎮政務服務模式，將分散的職能業務辦公室集中為無差別受理綜合服務窗口，由專職人員提供一站式優質服務，讓群眾辦事更高效。



為破解企業、群眾辦事過程中存在的“找不到”“不懂辦”“跑多趟”等堵點問題，南安市紀委監委持續緊盯政務服務質效突出問題，通過成立專項整治工作監督專班、暢通“線上＋線下”反饋渠道、組成下沉督導組一線監督調研等方式，推動對群眾常辦的330個政務服務事項全要素標準化梳理，為群眾生成“個性化”材料清單。同時延伸監督觸角，推動創新“無感續證”服務，解決企業、群眾換發證件環節時間節點不明、換證材料不清等問題，切實提升政務服務工作質效。