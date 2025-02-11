江西定南：重點領域專項治理　分析深挖問題

中評社北京2月11日電／據中國紀檢監察報報導，日前，江西省定南縣紀委監委專項督查組對縣生態環境局進行監督檢查時，發現該局在環保項目中存在異常支付的問題線索。縣紀委監委經過分析研判後，隨即交辦給相關紀檢監察室。經查實，發現該局原局長鐘某某涉嫌職務犯罪，隨即對其進行立案審查調查。



定南縣紀委監委聚焦環保、水利、住建、教育等重點領域腐敗問題和不正之風，緊盯重點對象，圍繞群眾急難愁盼問題，重拳出擊、深挖細查，持續推進案件查辦，形成強有力震懾。縣紀委監委與審計、統計、公安、城管等部門加強工作銜接，督促職能部門自查本領域群眾反映強烈突出問題，積極主動向紀檢監察機關移交問題線索。該縣紀檢監察機關開展全員接訪專項行動，深入一線聽取群眾訴求，並組織對2021年以來問題線索進行起底，深挖細查黨員幹部違紀違法問題線索。



在此基礎上，該縣紀委監委強化“室組地”協同辦案，實現監督辦案力量統一調配，統籌推進線索、案件辦理。建立委班子成員領導包案工作機制，每周召開案情研判會對查辦情況進行調度，對疑難複雜以及干擾多、阻力大的案件統一調度、集中攻堅，確保案件查實查透。嚴肅查處了基礎教育領域、基層項目建設領域“一把手”案件，通報曝光6起典型案例，在全縣形成有力震懾。



同時，針對案件暴露出的問題，該縣紀委監委加大對重點行業領域問題的分析研判力度，制發紀檢監察建議書，組織開展專項治理，並舉一反三、建章立制，持續堵塞管理漏洞。