巡在基層　查糾並舉　確保補貼發放到位

中評社北京2月11日電／據中國紀檢監察報報導，走進咸寧市咸安區農業農村局農業機械化管理股，工作人員在湖北省北斗智慧農業管理與服務平台隨機調取了新民農機專業合作社2025年1月份作業數據，顯示機耕手周鵬1月23日下午在汀泗橋鎮石頭闞開展機耕作業，面積為29.45畝……



從去年開始，咸安區對拖拉機、插秧機、烘幹機等711台農業機械加裝北斗智能終端和農機智能輔助系統，實現了農機具作業面積和作業質量實時監管，為農業社會化服務項目驗收提供了數據支撐，有效防止虛報冒領項目補貼問題再次發生，而這樣的改變還要從一次巡察說起。



去年6月，我們區委巡察組對區供銷社開展了常規巡察，在比對區2023年農業社會化服務項目收稻穀烘幹面積完工申報表時我們發現，有幾人不是咸安區的農戶，也享受了稻穀烘幹的農業社會化服務項目補貼。



惠民惠農補貼是群眾關心關注的熱點問題，來不得半點虛假。我們隨即核查了2023年農業社會化服務項目補貼資金發放情況，走訪了部分已享受補貼的農戶。



經查，咸安區新民農機專業合作社將赤壁市7個村14戶農戶稻穀烘幹面積3514畝列為項目服務範圍，違規申報並領取惠民惠農補貼資金5.27萬元。



“因為沒有完成服務面積，就會扣除相應的補貼資金，所以我們抱著僥幸心理將不在合同服務範圍內的14戶列入補貼名單。”新民農機專業合作社負責人闞某解釋道。



隨後，我們到區供銷社瞭解情況，相關負責人何某表示，區供銷社直接委托第三方審計公司對農業社會化服務項目開展審計，但並未對審計結果進行核實，導致監管不到位，審核把關不嚴。



我們將該問題作為問題線索移交至區紀委監委調查處理，區紀委監委給予何某黨內警告處分，責令分管領導劉某作出書面檢查。最終，區供銷社追回新民農機專業合作社違規領取的5.27萬元補貼資金。

