聚焦汝城：做實以案促改　營造更優營商環境

中評社北京2月11日電／据中国纪委监察报报道，“我們通過全面排查整改，梳理出項目招投標、工程建設、資金撥付等重點環節廉政風險點6個……”日前，湖南省汝城縣紀委監委第一紀檢監察室工作人員到該縣審計局等重點部門回訪，縣審計局主要負責同志介紹以案促改促治情況。



此前，汝城縣紀委監委在開展工程建設領域突出問題專項整治中，嚴肅查處了縣審計局審計事務中心原主任朱某某和縣審計局原黨組書記、局長葉某某等違紀違法問題。



針對案件暴露出的問題，該縣紀委監委對關鍵領域把脈開方、以案點題，督促審計系統開展以案促改警示教育，通報案件查辦情況，對工程招投標、工程結算審計、人事財務和黨風廉政建設等情況進行專題談話，深刻剖析案發根源。開展警示教育後，6名黨員幹部主動投案，交代問題。



“我們堅持邊查邊改，在查辦案件的基礎上，堅持‘監督、辦案、整改、治理’一體貫通，深化標本兼治，在下發紀檢監察建議書，推動案發單位自查自糾的同時，及時歸納總結個案經驗，督促相關單位完善規章制度，堵塞制度漏洞。”該縣紀委監委相關負責人說。



針對工程項目審計過程中存在的制度落實不到位、管理不規範等問題，該縣紀委監委不斷深化以案促改、以案促治，督促相關部門修訂完善政府投資項目協審機構管理考核辦法、政府投資項目審計內控制度等文件，對項目審計結算、工程建設資金撥付等重點崗位負責人和二級單位“一把手”開展常態化談心談話，加強紀律教育和警示教育。加強與縣人民法院、縣檢察院等部門的密切配合，不斷完善“職務違法犯罪典型案件旁聽庭審”機制，分層分類組織案發單位和級別相近、崗位相似的黨員幹部、公職人員參加旁聽庭審，將庭審現場變成以案釋紀釋法的警示教育課堂。



在保持懲治力度的同時，該縣紀委監委還立足全域抓治理，對工程建設項目招投標突出問題開展“回頭看”，組織召開全縣工程建設項目招投標突出問題專項整治工作推進會，全面梳理規範招投標流程，圍繞標前、標中、標後各環節完善制度，全鏈條監督打造陽光招投標；督促縣政府出台《政府投資項目預結（決）算審核質量管理辦法》《政府投資項目全流程管理實施細則》等規範性文件，從源頭上防止圍標、串標等違規違法行為，助力營造更好更優營商環境。