萊陽舊貌換新顔：靶向監督護航綠色發展

中評社北京2月11日電／据中国纪委监察报报道，在山東省萊陽市悅府小區休閑廣場上，人們沐浴著明媚的陽光，聚在一起休閑，享受午後時光。“以前周圍臭味熏天，也不敢開窗，現在空氣好了，也聽不見鬧哄哄的聲音，大家心里甭提多高興。”居民趙建紅表示，軟骨素企業從小區周邊搬離後，群眾的幸福感大大提升了。



萊陽是老工業城市，上世紀末城郊各類加工企業興起，一些企業和社區、學校相鄰，其中三家軟骨素企業生產需要處理動物軟骨等原料，釋放出的氣味嚴重影響周邊環境，群眾反映強烈。



去年以來，圍繞加快建設綠色低碳高質量發展先行區，萊陽市委、市政府實施“退城進園”戰略，既促進產業轉型發展，又優化城市生活空間。萊陽市紀委監委扛牢監督責任，將推動綠色低碳高質量發展作為政治監督首要任務，聚焦發展所需、改革所急、群眾所盼，緊扣生態環保、產業發展、能源轉型、幹部作風等8方面32項任務，採取駐點監督、巡察整改監督、調研督導等方式，開展護航綠色低碳高質量發展專項行動。



居民區周邊的三家軟骨素企業，因資金、用地、產能升級等原因，搬遷進度緩慢。針對這一情況，該市紀委監委督促環保、發改、工信、科技、自然資源等多個職能部門打破壁壘、協同推進，現場辦公，解決制約“退城進園”問題。去年底，這三家軟骨素企業不僅在新廠址順利落地，技改升級也達到了預期效果，實現全過程減污降碳和清潔生產，環評檢測數據顯示，環境空氣、地表水、聲環境、土質、地下水等監測指標均達到相應標準。



為充分釋放綠色低碳高質量發展政策紅利，該市紀委監委深化運用“一台賬、兩清單、雙責任、雙問責”監督機制，深入發改、環保等相關職能部門及部分鎮街，以實地檢查、走訪調研等方式開展“室組地”聯合監督檢查。針對發現的問題，通過面對面反饋、印發工作提示函等方式，督促建立整改台賬、明確整改措施，並定期開展“回頭看”，確保問題真改實改改到位。截至目前，推動相關職能部門健全完善《環境行政處罰內部工作程序》《行政執法現場工作規程》等制度規定17項，解決污水排河、執法不規範等問題14個。



“我們將持續聚焦綠色低碳高質量發展，跟進監督、做實監督，以有力有效監督為先行區建設保駕護航。”該市紀委監委有關負責同志表示。