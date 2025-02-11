中評現場：大九學堂青年抵京　啟兩岸新旅

蕭旭岑在首都機場T3航站樓接受採訪。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京2月11日電（實習記者 姜宜芃）蛇年春節餘韻未盡，北京就迎來了一隊來自寶島台灣的青春力量。昨日上午十一點，馬英九基金會執行長蕭旭岑帶領台灣大九學堂的青年學子們抵達北京首都國際機場，正式開啟為期五天四晚的參訪交流活動。



在首都機場T3航站樓內，蕭旭岑接受記者們群訪時表示，他希望此次活動能夠傳達出台灣民眾的真實心聲。“我們很希望回到馬英九先生在任的時期，那時候大陸的朋友都可以來台灣走一走、看一看……台灣老百姓熱切期盼兩岸能夠在旅遊業上對彼此完全開放。”此次來京參觀也正值元宵佳節，對此，蕭旭岑笑著向記者說，元宵節就是要一家人團圓，兩岸青年學子此時相聚一堂，是一個非常好的象徵。



中評社記者看到，在接機現場，來自北京相關機構以及北京大學、清華大學、北京航天航空大學等高校的志願者們早已準備就緒，手持歡迎標語，笑容洋溢地熱情迎接遠道而來的台灣同胞。大九學堂的學員們精神飽滿，對接下來行程充滿期待。在機場外候車區，大陸高校的志願者們已和台灣大九學堂的學員們迅速熟絡起來，很快“打成一片”。幾名台青對記者表示，他們之中很多人第一次來到北京，非常希望通過此次參訪活動，進一步瞭解大陸的發展成就，並與大陸青年學子深入對話，共同探討兩岸未來的合作與發展。

