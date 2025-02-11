中評社北京2月11日電／網評：乘返崗務工專列，奔赴新春奮鬥新篇



來源：中國網 作者：高宇軒



近日，從徐州東開往山陰南的G3751返崗務工專列順利發車，承載著眾多外出務工人員的希望與夢想，踏上新一年的奮鬥征程。這趟專列，不僅是一趟交通列車，更是民生關懷與發展擔當的生動體現，彰顯著多方攜手為務工人員鋪就溫暖返崗路的堅定決心。



解決購票難題，承載夢想安心返崗。對於務工人員來說，節後返崗之路往往充滿艱辛。以往，他們需要自行搶購車票，面對複雜的票務系統和緊張的票源，常常為買不到合適車次的車票而發愁。而務工返崗專列的開行，精準解決了這一難題。G3751務工返崗專列的出現，讓從徐州東前往山陰南的務工人員能夠安心踏上歸程，不用擔心購票難題，也無需在換乘中耗費過多精力。這趟專列承載的是他們對新生活的向往，帶著家鄉的牽掛和祝福，駛向充滿機遇的工作地，為他們的奮鬥之路提供了堅實保障。



助力復工復產，穩就業促經濟發展。務工返崗專列是穩就業、促發展的重要舉措。當前，經濟發展離不開勞動力的有序流動和充足供給。大量務工人員按時返崗，是企業順利復工復產的關鍵，關乎產業鏈供應鏈的穩定運行。徐州東到山陰南的這趟專列，助力兩地勞動力資源合理調配，保障了企業用工需求，推動了區域間的經濟交流與合作。它就像一條紐帶，將勞動力輸出地與輸入地緊密相連，為經濟復甦注入強勁動力，是穩就業、保民生的生動實踐，展現出社會各界對經濟發展大局的有力支持。



各方協同保障，溫暖旅途一路同行。在這趟專列的背後，是無數工作人員的默默付出。鐵路部門精心規劃線路、調配車輛、安排乘務人員，確保列車安全正點運行；地方政府積極組織協調，精準對接務工人員需求，提供信息登記、購票協助等服務；相關部門加強協作，在車站設置專門服務通道，提供引導、咨詢等便利。各方齊心協力，共同為務工人員打造了舒適、便捷的出行環境，讓他們在旅途中感受到家一般的溫暖，也讓這趟返崗專列充滿溫情。



G3751返崗務工專列只是萬千暖心返崗舉措中的一個縮影。它體現了對務工人員群體的尊重與關愛，見證著社會各界為保障民生、推動發展所做出的努力。在新的一年，希望這樣的暖心舉措越來越多，讓務工人員的返崗之路更加順暢，讓他們能夠全身心投入工作，在奮鬥中實現人生價值，為經濟社會發展貢獻更多力量。