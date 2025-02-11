新一年，傳統文化講的新故事值得期待

中評社北京2月11日電／據中國青年報報導，剛剛過去的這個春節，傳統文化又綻放出了讓大眾驚喜的繁花。



在2025年中央廣播電視總台春晚中，一個小品《借傘》驚艶了全國觀眾。



取材自經典故事《白蛇傳》的《借傘》，以一把西湖綢傘巧妙串聯京劇、粵劇、川劇、越劇。最後“白娘子”趙雅芝、“許仙”葉童驚喜獻唱，讓觀眾重溫經典作品的恒久魅力。



在B站上，目前該節目的單個視頻播放量已近300萬，這意味著大量網友在春晚後還不斷“重刷”回顧。



1992年《新白娘子傳奇》播出，數十年間，這部經典電視劇早已成為全民記憶。因此，在今年春晚舞台上，71歲的趙雅芝和61歲的葉童這對“國民級CP”再次同台，合唱《青城山下白素貞》，引發集體“回憶殺”。



《借傘》打動全國觀眾的，不僅是“回憶情懷”。傳統文化的傳承與創新，傳統文化與流行文化的完美融合，則是《借傘》小品“出圈”的另一個關鍵。



《一年一度喜劇大賽》《喜人奇妙夜》等綜藝節目中深受年輕網友們喜愛的幾位演員，“跨界”合作戲曲演員。網友們發現，幽默的喜劇文本和唯美的戲曲表演，竟然也可以自然、流暢地融為一體。



《借傘》的故事背景為西湖，飾演“船夫”的閻鶴祥載著“許仙”閆佩倫亮相。小品化用了《白蛇傳》中“斷橋借傘”的經典橋段，但設置了“腦洞”很大的情境。現代“許仙”手中的“傘”就像一個開關，每次撐開，就會偶遇不同戲曲劇種的白娘子和小青：有的端莊大氣，有的俏麗歡快，有的“很會整活”，還有的深情浪漫……



在種種充滿喜感的誤會和“過招”中，觀眾不僅感知到了大江南北各地戲曲版的“白蛇傳”，還在大笑中愈發感動：原來這是屬於我們每一個人的“白蛇傳縱橫宇宙”，這也是“刻在所有中國人DNA裡”的詩意和審美。