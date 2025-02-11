河南開封：古韵民俗年味濃

中評社北京2月11日電／據光明日報報導，舞龍燈、跑旱船、扭秧歌、看花燈……在八朝古都河南開封，一系列生動多彩的新春民俗文化活動，將傳統文化的精髓和民俗風情的獨特魅力展現得淋漓盡致，讓人們在新春佳節盡享文化韵味。



在開封清明上河園景區，舞獅表演總是受到遊客追捧。在表演中，遊客們興奮地跟“獅子”互動，希望新年能博個好“彩頭”。此外，高台花鼓、雜技變臉等傳統民俗表演，更是將節日的喜慶氛圍推向高潮。來自上海的遊客李先生興奮地表示：“我第一次這麼近距離地觀看舞龍舞獅，震撼和喜慶的感覺真是難以言表，讓我對傳統文化有了更深的理解和喜愛。”



夜幕降臨，古城開封處處燈火輝煌，遍地流光溢彩。在萬歲山武俠城，大型實景演出“打鐵花”如“火樹銀花不夜天”般壯美。打花藝人將熔化的鐵水潑灑到空中，鐵花飛濺如同金絲構成的花雨，像流星飛瀉一般，又如同火樹銀花一樣在黑夜中絢爛綻放，展現出令人感到震撼的美麗。



在人聲鼎沸中，一盞盞魚形花燈在石板路上靈動游弋，璀璨奪目的花燈與第八屆國際燈籠展交相輝映，將清明上河園景區裝扮得如夢似幻。來自山西的遊客張女士感慨地說：“我從沒見過這麼美的燈會，每一盞燈都像是一件藝術品，讓人流連忘返。”



目前，2025年度“大宋中國年”系列活動正在如火如荼地上演，來自海內外的遊客熱熱鬧鬧逛廟會，開開心心過大年。