中評社北京2月11日電／據新華社報導，“咚咚鏘、咚咚鏘……嘿！哈！”順著鑼鼓和吆喝聲響傳來的方向，第一次來潮陽的20歲泰國留學生吳淑霄穿街過巷，順利來到了目的地——西龍古廟前的廣場。



這裡是西門女子英歌隊的訓練場地。英歌是一種集戲劇、舞蹈、武術於一體的舞蹈，長期流傳於廣東汕頭潮陽、潮南和揭陽普寧等地，是當地重要節慶和民俗活動常有的項目之一。



近年來，這項至少有著300多年歷史的民間藝術火熱“出圈”——關於英歌的視頻不斷在社交平台被轉發、點贊和分享，甚至有人稱之為“春節最強氣氛組”。



人們記住了一個個鮮活的“英歌面孔”：跳起英歌“奶凶奶凶”的小女孩、身材魁梧卻動作迅捷的中年大叔、在緊張取餐間隙也能舞起雙槌的外賣小哥……



中外遊客們紛紛來到潮汕，近距離感受它的魅力。這其中，就包括正在寒假中的吳淑霄，她從所在的汕頭大學搭車半小時來到這裡。



吳淑霄眼前這支又颯又美的西門女子英歌隊成立於1952年，是潮汕地區第一支女子英歌隊，最老的隊員如今已經快80歲了。



男子英歌舞取材於《水滸傳》的梁山好漢故事，而女子英歌多源於穆桂英掛帥、花木蘭從軍等中國古代女英雄的傳說。



伴隨著鑼鼓點、口哨聲和吆喝聲，隊員們敲擊翻轉著手中的英歌槌，不斷變換隊形，身姿輕盈靈動。吳淑霄驚嘆於她們剛柔並濟的動作，“太不可思議了，怎麼會如此同步！感覺她們特別有力量和節奏感，讓人心潮澎湃。”



西門女子英歌隊教練吳燕花在2011年隊伍重建時就加入，她告訴吳淑霄，“隊員大部分都不到20歲，有上學的有工作的，日常訓練都是自發的，大家都是因為熱愛英歌才聚到一起。”