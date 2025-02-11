中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，2025年春節賀歲檔的《哪吒之魔童鬧海》（“哪吒2”）創造了一個新的票房“神話”：至2月6日中午，該片總票房超越《長津湖》，登頂我國影史票房榜；至2月7日21時，又超過《星球大戰：原力覺醒》票房成績，登頂全球影史單一市場票房榜。



而就在短短幾個月前，首個國產3A遊戲《黑神話：悟空》同樣震撼登場：截至2024年底，該產品全球銷量突破2800萬份，銷售額超90億元，帶動國風遊戲成為市場新寵。



從“悟空”到“哪吒”，神話題材的現象級產品接連湧現，激發起人們對中華傳統文化的極大熱情，更引發人們的深度思考：這些神話，為何不斷創造“神話”？



“悟空”問世之初，便在網絡上掀起熱議。玩家們激動分享，好評如潮，相關話題長時間占據網絡熱搜。



“哪吒2”上映，火爆程度同樣超乎想象。許多影迷不僅自己觀影，還帶上家人去影院“二刷”“三刷”，推動“哪吒2”排片密集，票房勢如破竹一路飆升。



“哪吒2”以主角的個人成長為主線，巧妙融合親情、友情、正義、夢想等主題，不同年齡、不同地域、不同文化背景的觀眾都能從中找到情感共鳴。



走出影院的網友，稱“哪吒2”是“第一部的全面升級”“好看到超出預期，打破了對哪吒鬧海傳說的既定想象，為故事塑造了符合時代的全新內核”。一句句不吝讚美的評價，反映的是觀眾對影片的深度認同。



從“悟空”到“哪吒2”，這些爆款文化產品用美、炫、酷的形式，重新演繹了大鬧天宮、哪吒鬧海等經典神話故事，讓中華優秀傳統文化大放異彩。