救災第三天　四川筠連山體滑坡救援加力

中評社北京2月11日電／據新華社報導，2月10日，連日陰雨的四川筠連沐愛鎮金坪村山體滑坡救援現場天空終於放晴。清晨天剛亮，救援隊伍繼續爭分奪秒，運用各種手段全力搜尋失聯人員。



“按照總指揮部的統一部署，消防救援隊伍和機械工程隊伍以及專職安全員共同協作，在5個區域開展現場搜救，還配備了生命探測儀等各類專業救援裝備，通過‘人、犬、裝、機’緊密配合，提升搜索效率。”四川省消防救援總隊作戰訓練處副處長張山虎說。



記者在救援現場看到，搜救犬在滑坡體堆積區域內來回搜尋，一旦發現可疑區域，就立即駐足發出示意，消防救援人員見狀後便使用噴漆對區域進行標注。隨後，救援人員再使用氣體檢查儀進行細致檢測。在確認可能性較大後，再調度大型挖掘機進一步深度搜索。



“此次救援中使用的含水土質埋壓人員痕量氣體生命探測裝備，可以通過探測埋壓人員痕量氣體信號強弱，從而確定埋壓人員的可能位置。”應急管理部上海消防研究所科技處副處長阮楨介紹。



由於此次山體滑坡災害屬於高位山體滑坡，坡度陡、方量大，不僅救援難度高，危險程度也較高，因此安全保障是此次救援的重要內容。



“救援期間，我們通過邊坡雷達、三維激光掃描儀等先進裝備，時刻監控滑坡體的位移和形變，如有安全風險，我們將與現場指揮部配合迅速拉響警報，待邊坡情況穩固後再進行救援作業。僅9日一天，安全警報就拉響了4次。”中國安能救援隊監測組組長謝官桓說。