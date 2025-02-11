網評：為何美國在開源時代“輸不起”？

中評社北京2月11日電／網評：DeepSeek禁令：為何美國在開源時代“輸不起”？



來源：中國網 作者：樂水（中國網評論員）



新年伊始，一款由中國初創企業研發的開源人工智能模型DeepSeek震動了全球科技界。相關測試顯示，DeepSeek的性能可媲美甚至超越美國人工智能領軍企業OpenAI旗下的主流產品，但訓練成本衹有後者的1／20。DeepSeek的橫空出世，不僅打破了美國科技巨頭對人工智能技術的壟斷，其開源精神更是推動了全球人工智能的普惠化進程。



然而，這場本應造福全人類的技術紅利，卻因某些國家的政治操弄而被蒙上陰影。隨著DeepSeek在全球140多個國家和地區的應用排行榜上登頂，部分國家的政府和機構相繼以所謂“國家安全”或“數據隱私風險”為由，禁止在其內部設備中使用DeepSeek。美國國會部分反華議員甚至提出議案，要求中美在人工智能領域全面“脫鈎”。此類禁令表面上打著“安全”旗號，實則是技術保護主義的產物。其不僅將政治凌駕於科技發展之上，更暴露了某些國家在人工智能競爭中“輸不起”的焦慮。



DeepSeek之所以引起西方科技界的轟動，不僅在於其實現了高性能與低成本的完美結合，更在於其選擇了一條與OpenAI截然不同的路徑——開源。DeepSeek的開發者在公開模型代碼的同時，還通過論文詳細闡釋其技術原理。這種“技術普惠”理念極大降低了人工智能的研發成本，打破了美國科技巨頭的技術壟斷，讓廣大發展中國家和中小企業也能分享人工智能發展的紅利。然而，這種技術開放性恰恰觸動了美國的科技霸權神經。



美國國會眾議員拉胡德在呼籲立法禁止使用DeepSeek時直言不諱地承認，在與中國的技術競爭中，美國“輸不起”。“打不過就禁”是美國打壓中國科技進步的慣用伎倆。然而，歷史一再證明，封鎖與遏制從來不是應對技術競爭的有效手段。20世紀80年代，美國對日本半導體產業的制裁未能阻止東亞崛起為全球芯片製造業中心；近年來，美國對華為5G的圍堵反而加速了中國在6G領域的突破。如今，DeepSeek遭遇的禁令，不過是同一劇本的再度上演。但不同的是，開源模型賦予了人工智能技術更強大的生命力——即便應用程序被禁用，其底層代碼仍可在全球開發者的手中煥發新生。



DeepSeek的崛起，標誌著全球人工智能技術格局正從“中心化壟斷”向“多極化共享”發生深刻轉變。西方政客可以禁止在其政府設備上使用DeepSeek，卻無法阻止民間開發者基於DeepSeek的開源代碼構建新應用；西方政客可以立法限制企業合作，卻無法掐滅第三國借助中國技術實現跨越式發展的渴望。正如Meta首席科學家楊立坤（Yann LeCun）所言，DeepSeek的成功代表了開源人工智能模型的勝利，它證明了開源模型能夠超越封閉壟斷。這種“禁而不止”的局面，只會讓相關國家的政府公信力受損，卻無助於實現其所謂的“數據安全”目標。

