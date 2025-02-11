推動鄉村產業提質增效　做好“土特產”文章

中評社北京2月11日電／據新華社報導，2024年中央農村工作會議強調，要推動鄉村產業提質增效，做好“土特產”文章，培育新產業新業態，完善聯農帶農機制，促進農民增收。



在大江南北，許多地區著筆“土特產”這篇文章，以小切口帶動產業，讓農民搭上致富快車，收入穩步增長。



鳥巢蕨，因葉片形同綠如意，海南部分地區老百姓將其稱作“如意菜”。



海南萬寧市北大鎮尖嶺村，近年來利用橡膠林下閑置的土地空間發展林下種植。隨著種植和采摘的面積逐漸擴大，這種稀有蔬菜成為“鄉村振興菜”。



位於寧夏中衛市沙坡頭區迎水橋鎮的何灘村，村裡兩座土窑爐門的開合之間，一盤盤純手工製作的饃饃就新鮮出爐了。這些饃饃將通過快遞送達全國各地。饃饃闖出了市場，也讓村裡的老人找到了發揮手藝的平台。



傳統產業活起來，新興產業壯起來。產業興旺、生態宜居、生活富裕，黃土高原上的一個小山村呈現出一幅鄉村振興新畫卷。



近年來，山西省臨汾市汾西縣僧念鎮段村抓住發展良機，錨定打造“黃土高原廢舊窑洞生態養殖示範樣板”目標，大力發展養羊產業。同時依托地理條件，打造光儲直柔新型電力系統，被全球環境基金納入“中國零碳村鎮促進項目”試點村。



段村是黃土高原上的一個小山村，2019年12月整村脫貧。近年來，段村穩步發展特色產業，實現村集體和村民“雙增收”。



段村村民蔡文明介紹，自己家裡安上了空氣能、建了浴室，旱廁改成水廁。兒子和兒媳婦在縣城開了個羊湯店，還搞起了網絡直播，線上線下一同銷售。

