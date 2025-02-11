美國兩架飛機相撞致1死4傷

中評社北京2月11日電／據新華社報導，美國亞利桑那州斯科茨代爾市官員10日說，兩架飛機當日在斯科茨代爾機場跑道上相撞，造成1人死亡、4人受傷。



斯科茨代爾機場官員當天在新聞發布會上說，事故發生在當地時間下午2時39分，一架從得克薩斯州奧斯汀飛來的中型商務機在降落滑行時，左主起落架發生故障，飛機偏離跑道後撞上地面停放的另一架機體較大的商務飛機。



當地消防局官員對媒體證實，1人在事故中當場死亡。另有4人受傷，其中2人傷勢嚴重。



美國聯邦航空局當日早些時候說，一架“利爾噴氣”35A型飛機在降落時偏離跑道，撞上跑道旁停放的一架“灣流”200型商務機。



斯科茨代爾機場跑道在事故發生後關閉。美國國家運輸安全委員會正對事故原因展開進一步調查。



美國近期發生的一系列民航事故引發廣泛關注。1月29日晚，一架載有64人的龐巴迪噴氣式客機在華盛頓里根國家機場降落過程中，與一架載有3名軍人的“黑鷹”直升機相撞，導致全部人員遇難；1月31日，一架載有6人的小型醫療飛機從費城的機場起飛不久後墜毀，導致機上6人和地面1人遇難；2月6日，白令航空公司一架“大篷車”小型客機從阿拉斯加州尤納拉克利特飛往諾姆的途中失蹤，後確認墜毀，機上10人全部遇難。