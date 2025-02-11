1月，中國中小企業發展指數小幅上升

中評社北京2月11日電／據央視新聞報導，1月中小企業發展指數為89.0，較去年12月上升0.1點。其中，分項指數和分行業指數均為6升2降，分區域指數3升1平。



企業高開工率上升。對樣本企業開工率調查顯示，1月份，完全開工的企業45.3%，比上月上升7.5個百分點；開工率在75%－100%之間的占11.9%，比上月下降4.5個百分點；開工率在50%－75%之間的占15.5%，比上月下降3.2個百分點；開工率小於50%的占15.6%，比上月下降2.9個百分點；未開工的占11.8%，比上月上升3.0個百分點。



從1月份中小企業發展指數來看，當前中小企業運行呈現以下主要特點：



發展預期向好。1月份，反映企業預期的宏觀經濟感受指數為98.7，較上月上升0.4點。其中，宏觀形勢感受指數為103.3，比上月上升0.3點，行業形勢感受指數為94.0，比上月上升0.3點。信心預期有所提振。



市場需求穩步改善。1月份，市場指數為81.1，較上月上升0.3點。所調查的8個行業中，6個行業市場指數上升。其中，社會服務業市場指數上升幅度較大，較上月上升0.6點。7個行業國內訂單指數上升、6個行業銷售量指數上升、4個行業銷售價格指數上升。



資金狀況小幅收緊。1月份，資金指數為100.1，較上月下降0.1點。其中，應收賬款周轉變慢，融資狀況有所收緊，流動資金小幅改善。應收賬款指數為121.0，較上月下降0.3點，融資指數為89.4點，較上月下降0.3點，流動資金指數為84.5，較上月上升0.1點。所調查的8個行業中，4個行業應收賬款回款速度變慢，5個行業融資指數下降。