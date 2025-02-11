菜刀小鎮：從粗到細　打造兩百億元大產業

中評社北京2月11日電／據新華社報導，家家戶戶的廚房裡，都少不了一把砍肉切菜削水果的刀。或鈍或利的菜刀，砍切出萬家燈火的“煙火氣”，也叮叮當當地演奏著“柴米油鹽”的生活百態。



你可能不知道的是，這些生活必不可少的刀具，不少來自一個名不見經傳的小鎮——重慶市大足區龍水鎮。這裡的老百姓，傳承千年，把一把小菜刀做出了大名堂，把自己鍛打成了菜刀市場的“帶頭大哥”。



今天的龍水鎮，年產鍛打刀3000多萬把，占據了全國八成多市場份額，並從菜刀發展為200多個五金品種，帶動大足區五金產業年產值超200億元。



這把刀，有傳承



龍水制刀，與世界文化遺產大足石刻的開鑿相伴相生，具有悠久的歷史。



晚唐時期開始，當地大量生產刀劍兵器以及開鑿石刻所用的雕刻刀、鐵錘等工具，鐵匠作坊聚集，形成集鎮。至清代乾隆年間，龍水已形成“鐵器十八行”“爐火熊熊叮當響，家家戶戶打鐵忙”的繁盛景象。



新中國成立後，尤其是改革開放以來，龍水鎮立足於近千年的傳統鍛打工藝，瞄准家用菜刀市場發力，與廣東陽江、浙江永康等小五金生產基地呈鼎立之勢。



說起鍛打工藝，“鄧家刀”的第五代傳承人鄧麗，仿佛有說不完的話：“小時候，父親帶著徒弟在鍛刀，我就在爐坑邊烤紅薯，耳濡目染久了，就喜歡上了這門手藝。”如今已是重慶鄧家耀和刀具有限公司總經理的鄧麗說，龍水制刀“父傳子、師帶徒”，“鄧家刀”從打菜刀、賣刮胡刀片起家，如今已傳承了上百年。



龍水刀的特點在於鍛打。即把鋼材鍛成刀坯，在刀口夾鋼，加熱至1000攝氏度以上，再經匠人近千次的“紅打冷錘”，才能出手一把好菜刀。這種鍛打出的刀，硬度更高，也更鋒利、耐磨。

