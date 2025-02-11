758項新版職業教育專業教學標準發布

中評社北京2月11日電／據新華社報導，記者2月11日從教育部獲悉，教育部近日印發758項新修（制）訂的職業教育專業教學標準，覆蓋《職業教育專業目錄》1434個專業的52.9%，涉及19個專業大類、90個專業類。其中，中職標準223項，高職專科標準471項，職業本科標準64項。



新標準包含概述、專業名稱（專業代碼）、入學基本要求、基本修業年限、職業面向、培養目標、培養規格、課程設置及學時安排、師資隊伍、教學條件、質量保障和畢業要求等11個方面要素。與原標準相比，系統設計了中職、高職專科、職業本科教學要求，更加強化職業綜合素質和行動能力培養，促進專業教學緊跟產業和技術發展，推動以數字化和人工智能賦能教學。同時為學校自主設置課程、開展人才培養留出了空間。



教育部職業教育與成人教育司負責人介紹，2021年，教育部發布新版《職業教育專業目錄》，一體化設計中職、高職專科、職業本科專業。新增、更名、合併、撤銷專業總體幅度高達60%，很多專業的名稱和內涵發生變化。為更好適應時代發展新形勢、行業企業新需求和職業教育發展新要求，職業教育專業教學標準的修（制）訂工作於2021年7月啟動。



下一步，教育部將組織各地教育行政部門等，做好新標準的宣傳推廣和貫徹落實工作；指導各職業學校認真執行新標準，修訂相應專業的人才培養方案，不斷提升職業教育人才培養質量，增強人才培養適應性。