中評社北京2月11日電／網評：中泰友好傳承千年、歷久彌新



來源：中國網 作者：劉金衛（中國現代國際關係研究院東南亞和大洋洲研究所助理研究員）



應中國國務院總理李強邀請，泰國總理佩通坦於2月5—8日對中國進行正式訪問。中國國家主席習近平會見佩通坦總理。李強與佩通坦舉行會談。佩通坦首次以總理身份正式訪華，並出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式。



今年適逢中泰建交50周年暨“中泰友誼金色50年”。中泰雙方希望以此訪開啟兩國建交50周年系列活動，進一步推動全面戰略合作夥伴關係和命運共同體建設，為兩國關係發展注入新活力。



戰略互信進一步提升。中泰兩國領導人就兩國共同關心的問題深入交換意見，達成諸多共識。習近平主席強調，中泰要鞏固戰略互信，堅定相互支持，以中泰關係的穩定性和確定性應對外部環境的不確定性。習近平主席的講話為中泰全面戰略合作夥伴關係持續發展指明方向，為中泰命運共同體穩步建設擘畫藍圖。佩通坦表示，泰方堅定奉行一個中國政策，期待加強高層交往，開啟共享和平、共同繁榮的下一個50年。會談後，雙方發布《中泰關於面向未來、以人民為中心，加強全面戰略合作夥伴關係，推進更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體建設的聯合聲明》。



經貿合作邁向新高度。中國長期為泰國最大貿易夥伴。泰方希望進一步推動傳統優勢產品出口中國市場，如榴蓮、橡膠等，以拉動國內經濟增長。中泰經貿合作基礎好、潛力大。中泰一致認為，互聯互通將推動地區經濟一體化和共同發展，將中泰鐵路作為兩國基建合作的旗艦項目。雙方同意共同加快中泰鐵路一期工程建設，盡早啟動二期工程建設，扎實推進中老泰聯通發展構想，確保三國早日實現“無縫聯結”。中泰將加強新興產業合作。中泰正加快磋商《中泰經貿合作五年發展規劃共同行動計劃（2025—2029）》，深化綠色經濟、數字經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。李強總理表示，持續提升經貿投資、科技創新等領域合作水平，鼓勵更多中國企業赴泰投資。會談後，兩國總理共同見證簽署數字經濟、人工智能、海關便利化、綠色發展等多項雙邊合作文件。