中評現場：雪道初體驗　凌空飛燕話兩岸同心

兩岸青年在“雪飛燕”觀景平台合影留念。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京2月12日電（實習記者 姜宜芃）昨日上午，台灣大九學堂學員與大陸志願者齊聚北京冬奧村，登上被譽為“雪飛燕”的國家高山滑雪中心，為哈爾濱亞冬會呐喊助威，在攜手滑雪的實踐中體悟“同心同行”的深意。



上午10時，大九學堂的青年學員們乘纜車登上海拔2198米的“雪飛燕”。這裡是2022年北京冬奧會高山滑雪項目的“巔峰舞台”，此刻正成為著兩岸青年交流對話的嶄新平台。在馬英九基金會執行長蕭旭岑的帶領下，青年們展開“為亞冬會加油”的橫幅，紛紛上前簽名留言，為同期正在舉辦的哈爾濱亞冬會送上祝福，更為參加亞冬會的兩岸健兒隔空呐喊助威，傳遞著濃濃的同胞情誼。



從山巔返回雪場，兩岸青年換上滑雪裝備，在專業教練的指導下開啟雙板滑雪初體驗。從理論教學到雪場實踐，兩岸青年在雙板滑雪課程中攜手並進，共同突破。教練以“犁式直滑降”動作為例，向學員闡釋協作要領，“雙腳如‘八字’分開，重心稍前，既保持前進方向，又要隨時調整節奏。”而滑雪和兩岸交流一樣，需要找到平衡點，亦需要默契與協作。從起步時的踉蹌到摔倒時的互助，再到順利完成滑行後的擊掌與擁抱，兩岸青年在冬奧村結下了深厚的友誼，更在冰雪之中建立起了絕佳默契。經過兩個小時的訓練，全體學員成功掌握平地滑行技術、犁式直滑降和犁式制動等基本動作。當大家順利完成初級道滑降，滿載而歸時，雪場內響起了《光輝歲月》的旋律，台灣大九學堂的青年們也不約而同地哼唱起來，歌聲與雪景交相輝映，構成了一幅美麗的畫面。