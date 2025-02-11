“點題”國企改革：關注重組整合三大方向

中評社北京2月11日電／據經濟參考報報導，2025年是國有企業改革深化提升行動的衝刺之年、收官之年。春節剛過，多地便召開會議部署2025年國資國企改革任務。其中，持續優化國資布局結構、深化重組整合是重頭戲。從整合央地優勢資源打造鹽湖產業“航母”到山東三組省屬國企密集重組，相關布局也在加速落地。



業內人士指出，2025年國企重組整合已步入深化階段，預計會站在推動加快建設現代化產業體系的高度，加快節奏、加大力度推進國有資本布局結構優化。資本市場將成為併購重組的主戰場，建議關注產業鏈供應鏈增強類重組整合、新質生產力加快生成類重組整合、分拆上市整體價值提升類重組整合。



2月8日，中國鹽湖工業集團有限公司（以下簡稱“中國鹽湖”）正式揭牌。



資料顯示，中國鹽湖由青海鹽湖工業股份有限公司、青海匯信資產管理有限責任公司、五礦鹽湖有限公司3家企業組成，員工15000餘人，註冊資本100億元人民幣，中國五礦持股53%，青海省國資委和青海省國有資產投資管理有限公司共同持股47%。



據介紹，中國鹽湖現有530萬噸／年鉀肥、5.8萬噸／年鋰鹽、百萬噸／年鹽湖化工產品產能，是全國最大的鉀鹽和鹽湖鋰鹽生產基地。記者瞭解到，圍繞“建設世界級鹽湖產業基地”這一目標，後續五礦鹽湖與鹽湖股份旗下資源整合將加速推進，青海鹽湖礦區資源的整合也是一大看點。



中國五礦與青海省協同打造鹽湖產業“航母”，是我國深化國資國企改革、推進國有經濟布局優化和結構調整的一個縮影。



國有企業改革深化提升行動於2023年正式啟動，截至2024年11月底主體任務平均完成率超70%。2025年，“高質量完成國有企業改革深化提升行動”成為多地部署改革工作的重要目標。