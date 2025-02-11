再融資專項債密集發行　財政政策靠前發力

中評社北京2月11日電／據經濟參考報報導，2025年開年以來，各地再融資專項債密集發行。截至2月10日，各地已發行或計劃發行用於置換隱性債務的再融資專項債規模已達3780.56億元。專家表示，債務置換密集推進將進一步為地方政府“鬆綁減負”，更加積極的財政政策靠前發力，為支持內需騰出更多空間。



據中國債券信息網，春節假期過後，浙江及山西已陸續發行565億元及385億元再融資專項債用於置換隱性債務。同時，陝西、重慶、寧夏將於本周內分別啟動564億元、409.49億元、138億元再融資專項債發行招標。事實上，今年2萬億元再融資專項債自1月13日開閘發行以來，全國已有12個地區披露了相關發行計劃，進展較快。



“開年以來，各地隱債置換密集推進，無疑抓住了當前市場利率水平相對較低的時間窗口，也是財政政策‘更加積極’的體現，有助於減輕地方財政負擔。”中央財經大學財稅學院教授白彥鋒對《經濟參考報》記者表示。



從發行期限看，本輪發行的再融資專項債期限橫跨3年至30年，其中15年期、20年期和30年期占比較高。業內人士表示，較長的發行期限有助於“以時間換空間”的方式，著眼於更長時間跨度穩步化解債務風險。



事實上，債務置換政策自去年落地以來便受到廣泛關注。“目前，置換政策‘鬆綁減負’的效果已經逐步顯現。”財政部預算司司長王建凡日前表示，各地置換債務平均成本普遍降低2個百分點以上，有的地方還超過2.5個百分點，還本付息的壓力大幅度減輕。有的地方優先置換即將到期的公開市場債券和“非標”、涉眾債務，區域金融環境顯著改善。同時，置換政策的實施給地方騰挪出更多支持內需的空間。



與此同時，不少地方近日公開的政府工作報告和預算報告也披露了2024年置換政策落實成效。例如，青海省落實一攬子化債方案，多渠道統籌資金資產資源，4個州全面實現隱性債務“清零”，全年化債任務順利完成；吉林全省58個市縣區隱性債務清零，占全部市縣區的82.9%；內蒙古自治區化債工作取得突破性進展，有望率先退出高風險省份。



值得注意的是，化債仍是地方政府2025年防風險重要工作之一，多地今年化債思路也進一步明確。

