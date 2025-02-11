免簽再擴容　政策利好激發入境游市場活力

中評社北京2月11日電／據經濟參考報報導，2月10日，記者從國家移民管理局獲悉，即日起，實施東盟國家旅遊團入境雲南西雙版納免簽政策。業內人士指出，此次開放東盟十國旅遊團入境西雙版納免簽是一次重要的創新嘗試，未來隨著免簽範圍的持續擴大，有望進一步激活我國入境游市場活力。



根據國家移民管理局公告，即日起，馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨等10個東盟國家的旅遊團（2人及以上），持普通護照經我國境內旅行社組織接待，可由西雙版納嘎灑國際機場口岸、磨憨鐵路口岸、磨憨公路口岸免辦簽證整團入境出境，活動範圍為雲南省西雙版納州行政區域，停留時間不超過6天。



據國家移民管理局相關負責人介紹，該項政策是有序擴大自主開放、支持雲南建設面向南亞東南亞輻射中心的重要舉措，對推動西南地區旅遊產業發展、促進中外人員交流交往、助力深化中國－東盟全面戰略夥伴關係具有積極意義。下一步，國家移民管理局將持續深入推進移民管理領域制度型開放，吸引更多外國人來華旅遊、商貿，為入境游市場發展持續注入新動能，服務我國高水平開放高質量發展。



記者瞭解到，在去哪兒平台上，來自馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨等10個東盟國家的旅客量，占非中國護照旅客的二成左右，馬來西亞、泰國旅客均位列春節期間入境游前十。由於西雙版納距離這些東盟國家較近，且能通過中老鐵路和陸路交通前往，政策落地後有助於旅客更方便、便宜地到訪中國，為更深度的游玩建立基礎。由於文化相近，在春節期間，已有不少泰國、緬甸、越南的旅客來中國體驗“中國年”。



實際上，不只是東盟國家，隨著近期一系列政策的出台，我國免簽範圍正在不斷擴大，入境游市場整體發展勢頭正旺。