單品最高賣出一千克80元，元江釋迦果憑啥

中評社北京2月11日電／據經濟參考報報導，近段時間，雲南省玉溪市元江縣幹熱河穀裡的萬畝釋迦果迎來豐收，吸引不少外地採購商前來搶“鮮”。各大電商平台也嗅到商機，紛紛開啟預售。



剛剛過去的春節，是元江釋迦果供應旺季。“春節期間，我們每天釋迦果的收購量達上百噸。”上海盒釋實業有限公司銷售經理卞偉今年早早來到元江簽下訂單。



成熟的釋迦果口感細膩、香甜軟糯。元江釋迦果甜度高、果形好、斑點少，是深受北上廣等地消費者青睞的水果，近5年的市場售價均維持在每千克30元左右。



作為國內釋迦果重要產地之一，元江擁有典型的幹熱河穀立體氣候，石漠化地區乾旱燥熱、立地條件差、土地瘠薄、造林成活難，但日照充足、積溫高、終年無冬的特點，恰恰適宜釋迦果生長。當地充分利用幹熱資源，在改造後的石頭地裡種上釋迦果，不易患根腐病，種出來的果子病蟲害少，外觀好，含糖量也高。



中國熱帶農業科學院南亞熱帶作物研究所博士陳晶晶介紹，石漠化土地利用難度大，元江通過種植釋迦果，讓石頭山披綠衣，每畝果子收益能在1.6萬元以上。



釋迦果的成功種植得益於幹熱河穀的“幹”。但在“雲南三大火爐”之一的元江，夏季高溫晴熱，容易出現裂果和啞果。因此，產期調節技術成為破題之道。



元江縣加強與科研院所合作，利用產期調節技術剪枝促花促果，調節釋迦果冬春上市時間。“這樣一來元江釋迦果可以從12月一直賣到次年3月，剛好是國內熱帶水果售價比較高的時段。”中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所研究員高愛平說，元江對於釋迦果產期調節技術的應用，不僅提高了果品優質率，還通過錯峰上市策略，大幅增加果農收入。



目前，在龍頭企業的輻射帶動下，元江縣釋迦果從零星栽培逐步轉入規模化和商業化種植。2024年種植面積達11406畝，帶動1319戶農戶種植，季節性用工達1.5萬餘名。

