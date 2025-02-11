洋年貨：小小車厘子串起中智貿易大機遇

中評社北京2月11日電／據新華社報導，“可以說沒有中國市場，就不會有智利車厘子產業。”智利最大車厘子出口商吉制公司出口部經理埃爾南·加爾塞斯日前接受新華社記者採訪時說。



近年來，智利車厘子在中國受到歡迎，憑借出眾的口味正成為“洋年貨”。吉制公司2006年起開始向中國出口車厘子，加爾塞斯正是這一趨勢的見證者，“車厘子滿足中國消費者對水果口味的喜好，被視為新年期間的送禮佳品”。



早在2017年，加爾塞斯就察覺到中國市場的巨大潛力，舉家搬到上海，並在2018年設立了吉制公司中國辦事處。之後幾年，他走訪中國各地，會見新客戶、拓展新市場。過往七屆進博會，吉制公司從未缺席，其產品已幾乎觸達中國所有省份。



“從收穫到包裝，車厘子產業創造了大量就業機會。感謝中國市場為智利車厘子提供了巨大商機。”加爾塞斯說。



吉制公司在距離智利首都聖地亞哥以南約一小時車程的奧伊金斯大區莫斯塔薩爾市擁有三家工廠，員工數量達6000人。在產銷旺季，這些工廠每天能加工200萬公斤車厘子。



智利央行統計公報顯示，2024年，水果出口是該國增長最快的產業之一，車厘子是其中的明星產品，以35.74億美元份額成為出口額最高的水果，比上年增長51.4%。智利農業部統計數據顯示，過去五年間，該國車厘子果樹種植面積幾乎翻倍，從2019年的3.8萬公頃增至2024年的7萬公頃，車厘子成為智利水果產業“頂梁柱”。



智利水果出口商協會車厘子委員會執行主任克勞迪婭·索萊爾表示，中國是智利車厘子的主要市場，智利出口的車厘子超九成銷往中國。在中國市場需求推動下，智利在車厘子產業鏈中不斷推進技術創新，實現了靈活、高效、高水平的采前、加工和采後流程。