中評社北京2月11日電／據新華社報導，2月10日，阿裡巴巴旗下源頭廠貨直供直銷平台1688啟動“產業帶強勢復甦”招商活動。



本次招商的對象是產業帶源頭廠商，重點是正經歷加速數字化轉型、擁抱AI技術應用和嘗試跨境市場的工廠，尤其是具備小單快返和輕定制能力的品牌代工廠以及“專精特新”企業。



1688推出“破卷舉措”，助力產業帶復甦



1688為商家提供“雙保”服務，即保證獲客數量和訂單數量，保證商家有合理利潤去做工廠數字化轉型升級。1688承諾，誠信通商家60天內至少拿到30個客戶，實力商家和超級工廠半年內買家數翻倍。



據悉，1688買家數量已從兩年前的6500萬增長至9600萬，付費買家會員突破1000萬。2024年，1688對流量的投入是上一年度的數倍，2025年投入將繼續增加一倍。此外，80%流量向好商好品傾斜。



1688新推出免費的AI數字員工，平均節省4個人力，生意難度降低80%。AI數字員工可快速掌握溝通語氣與話術，同時具備成本核算與報價邏輯的專業能力，且情緒穩定、無需支付工資，可24小時工作。



目前1688已經接入DeepSeek ，2月中旬開始陸續向商家開放。另外，1688 基於DeepSeek的生意大模型也會在2月上線，將大幅提升商家生意決策能力和生意效果。



1688的另一“破卷舉措”是將嚴厲打擊惡意僅退款等行為，升級反作弊模型至精準識別門牌號，並優化惡意退款處理機制，對商家申訴成功的案例優先補償，同時關閉惡意買家的僅退款權限。針對幫賣業務的“偷感”問題，平台已調整規則，從自動圈選改為商家自主加入，並大幅降低商品退出門檻。



此外，1688 將嚴格控制平台商業化率，明確了“買家體驗優先、賣家利益優先於平台營收”的經營原則。

