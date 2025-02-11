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特朗普稱已下令解散美國軍事學院監事會
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2025-02-11 15:44:33
中評社北京2月11日電／據新華社報導，美國總統特朗普10日在其創建的“真實社交”平台上發文稱，他已下令立即解散美國軍事學院監事會。
特朗普聲稱，過去4年，美國軍事學院已被所謂“覺醒左翼理論家”滲透，所以他“下令立即解散美國陸軍、空軍、海軍和海岸警衛隊（學院）監事會”，並將給這些學院的監事會任命新成員。
2021年，拜登政府也曾開除特朗普在第一任期最後數月任命的美國軍事學院18名監事會成員。
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