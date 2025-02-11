中評社北京2月11日電／網評：《哪吒2》已經成了文化現象



來源：光明網 作者：光明網評論員



《哪吒2》的熱度還在延燒。2月10日的最新數據，《哪吒2》票房已超82億，進入全球動畫片票房榜前10，也是首部進入該榜的非好萊塢動畫電影。同時《哪吒2》將於2月13日在澳大利亞、新西蘭、斐濟、巴布亞新幾內亞正式上映，於2月14日在美國、加拿大正式上映；並將在新加坡、馬來西亞、埃及、南非、巴基斯坦、日本、韓國等多個國家和地區上映。



從各項指標看，《哪吒2》都有成為一部世界級電影的潛力。這或許也是意料之外的情形，該片最初的票房預測僅有40億。但隨後，該片便超出了所有人的預期，開始“瘋漲”。



平心而論，現在《哪吒2》與其說是一部作品，更像是一個文化現象。《哪吒2》作為一個全齡向的作品，其敘事脈絡、文化意涵並不複雜，其特效壯觀，但其服務的主題，家庭、成長、抗爭云云，都是常見的母題。



《哪吒2》已經成為一個現象，相信現在很多人觀影的初衷都是“看看這部票房第一的國產影片到底什麼樣”。人們在《哪吒2》的連破紀錄中，希望獲得一種參與感，頗有一點見證歷史的意味。



《哪吒2》的出場，其實並不在一個諸事皆宜的節點。在剛剛過去的2024年，電影票房衹有425億元，較2023年下降22.6%，“寒冬”成了行業描述的常見詞匯。國產電影的前路，似乎是愁雲慘霧。



由此，春節檔也得到了高分貝的宣發，各種補貼相繼加碼，熱搜新聞更是鋪天蓋地。如今看來，以《哪吒2》為代表的國產電影沒有讓人失望，2025年度電影票房已經破150億，超過了去年總票房的三分之一。



這也是看待《哪吒2》不可忽視的背景，它承載了太多整體性的期待，希望它能為中國電影挽住頽勢、重振旗鼓。人們對《哪吒2》的熱捧，背後多少有一點對整個行業的期待。



種種內外因素下，共同促成了《哪吒2》近乎奇跡般的表現。不過一個必須面對的課題是，當春節檔過去，當市場回歸於“關注電影本身”的單一尺度之後，市場如何演進才更值得認真思考。

