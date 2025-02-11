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印尼北加里曼丹省快艇傾覆致4死3失蹤
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2025-02-11 16:59:13
中評社北京2月11日電／據新華社報導，印度尼西亞北加里曼丹省搜救部門11日表示，該省10日發生一起快艇傾覆事故，造成4人死亡、3人失蹤。
北加里曼丹省搜救辦公室行動部門負責人德德·哈里亞納在接受新華社記者採訪時說，“伊克薩快線”號快艇在途經該省布隆岸縣附近海域時遭遇巨浪襲擊，發生傾覆。事發時船上共有51人。
哈里亞納說，目前搜救人員正在全力搜尋失蹤者。他表示，已成功疏散幸存的44人，4名遇難者遺體已被送往附近醫院。
印尼氣象、氣候和地球物理局已發布警告，提醒民眾在海上出行時保持警惕。
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