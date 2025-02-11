韓國一曾患抑鬱症小學教師校內殺害女童

中評社北京2月11日電／據新華社報導，韓國大田市警方11日說，當地一名小學教師10日在校內用凶器殺害一名8歲女學生。初步調查顯示，這名教師曾因抑鬱症停薪留職，上周還攻擊過同事。



韓聯社援引警方的話報導，案件發生在大田市西區關雎洞一所小學二樓的多媒體教室內。被人發現時，那名女教師和女孩均被凶器刺傷。其中，女孩已不省人事，女教師頸部和手臂受傷。急救人員隨即將兩人送往醫院。後來，女孩因失血過多在醫院死亡；女教師接受手術，目前沒有生命危險。



當地消防部門官員告訴路透社，女孩被發現時，頸部和面部有傷。



警方認為那名40多歲的女教師是在行凶後自殘，當晚對她展開調查。她隨後供認罪行。



大田市教育部門和警方說，這名教師本月6日在校內與一名同事發生衝突。當時她正蜷縮身體坐著，一名同事上前詢問她是否有事。不料，她擰了對方手臂。兩人後來被其他人拉開，而警方沒有接到相關報案。



依據現有調查，這名教師一度因抑鬱症停薪留職，去年12月返崗，負責單科課程，平時和那名女孩沒有任何聯繫。女孩本月10日下午在學校上了課後托管班，接著本應去校外輔導機構上美術課，但校外機構沒有看到她，便告知家長。孩子家長聯繫不上她，於17時18分許報警。約半小時後，校方也報警稱有人被關在多媒體教室。警方接警後，在多媒體教室發現這兩人。



警方表示，將對遇害人進行屍檢以確定死因，同時在這名教師身體狀況恢復後調查其行凶動機。另外，校方也著手調查兩人為何會待在多媒體教室等情況。