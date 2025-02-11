中評社北京2月11日電／網評：撬動更多社會力量支持“雙一流”建設



來源：光明網 作者：楊維東（華北電力大學世界一流大學教育基金研究中心主任、人文學院副教授）



近日，教育部有關負責人在向全國人大常委會報告建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科工作情況時表示，建設高校資金來源仍以財政撥款為主，撬動社會力量投入的能力還需提升。在十四屆全國人大常委會第十二次會議聯組會議上，財政部有關負責人也表示，下一步，要優化實施捐贈配比政策，發揮各級教育基金會的作用，引導和激勵社會力量共同支持“雙一流”建設，鼓勵高校積極爭取各類資源投入“雙一流”建設。



近年來，“雙一流”建設高校越發重視外部資源拓展工作，資金來源渠道日益多元，中央引導、地方支持、高校自籌、社會參與的多元投入機制初步建立，為“雙一流”建設高校改革發展提供了有力保障。不過，與海外世界一流大學資金來源渠道多元化的特徵相比，我國“雙一流”建設高校的多元投入機制仍有待健全，社會力量參與渠道仍不暢通。



在教育強國建設戰略性投入機制變革背景下，傳統的財政資金強供給模式已經不能滿足建設高校需要，通過與企業、社會基金會等社會力量的高質量互動導入關鍵資源與發展資金，是事關建設進程成效的重要議題之一。所謂的社會力量，是指熱心教育事業發展，利用非國家財政性教育經費支持學校的企業事業組織、社會團體及其他社會組織和校友等個人。其價值不僅體現在資金供給上，在協同研發、人才聯合培養、公益共創等方面也發揮著重要作用。鼓勵建設高校率先樹立“大資源觀”，通過構建共建共享合作發展生態，更為積極地撬動社會力量支持“雙一流”建設，將為“雙一流”建設帶來長遠的積極影響。



撬動更多社會力量支持“雙一流”建設，需要構建與社會力量的常態化協作關係。高校“雙一流”建設涉及領域眾多，社會力量自身也有著差異化的發展訴求，創造條件加深雙方相互瞭解，增進信任關係至關重要。構建面向未來的協作關係，應通過建立完善常態化對話交流機制，謀求彼此發展的最大公約數，暢通合作路徑，觸達、激活更多的潛在外部資源。比如高校可加強與行業領軍企業（基金會）等社會力量的交流與互動，探討更多的合作與共創機會。事實上，與社會力量互動的過程，本身也是檢驗辦學成果，展現“雙一流”建設成效的契機。



高校是基礎研究的主力軍和國家戰略科技力量的重要組成部分，基礎研究場景是引導社會力量支持建設的著力點之一。近年來，部分企業和高校在這方面作出了積極探索，比如一些企業通過設立科學基金會、科研資助項目、科技獎勵等方式投入資源，有力支持了一批優秀科研人員潛心研究，也讓基礎研究與產業前沿結合更加緊密。如何在基礎研究領域用好財政資金與社會力量兩種戰略資源，實現投入的價值增益與資源倍增，值得關注和思考。



無論是科研類校企合作，還是依托高校基金會開展的公益捐贈，實實在在的可落地項目是社會力量參與的基礎，也是高校獲得資源支持的出發點和落腳點。引導社會力量支持“雙一流”建設，需要對不同層次的資助項目進行有效支撐，其中既包括科學研究與人才培養項目，又包括廣大高校師生可感可知的、富有人文情懷的公益項目。比如北京理工大學利用捐贈資金打造的“好照頭·免費快照站”項目，通過提供免費的證件照拍攝服務，助力學子求學就業，提升了學生的獲得感與幸福感。



撬動更多社會力量支持“雙一流”建設，需要發揮好高校基金會的戰略作用。目前，147所“雙一流”建設高校當中有130餘所高校成立了基金會。作為高校多元化籌資的關鍵平台，高校基金會處在內外銜接、供給與需求交匯的樞紐位置，在引入社會力量過程中具有諸多優勢。從最近幾年的籌資實踐來看，部分“雙一流”建設高校基金會逐步嵌入學校戰略發展進程，在補充學校發展資金等方面發揮了積極作用。如北京師範大學教育基金會結合學校強師工程戰略，積極引導包括央企在內的社會力量支持培養優秀師範生，引導師範生流向國家最需要的地方，促進區域教育優質均衡發展。未來，“雙一流”建設高校應利用好基金會這一平台，結合捐贈配比政策優化舉措，充分挖掘其戰略價值，以更專業、更高效的姿態撬動外部資源支持高校發展。



撬動更多社會力量支持“雙一流”建設，對高校而言並不僅僅意味著辦學資源的充沛、財務狀況的優化，更多的是一種辦學理念的轉變，是與社會互動模式的迭代。正因如此，健全多元協同投入機制，引導社會力量支持“雙一流”建設須久久為功，政府、社會、學校須共同努力，群策群力，凝聚發展共識，助推“雙一流”建設高校資金多元化韌性增長。