中評社北京2月11日電／網評：開放合作才是AI發展的正途



來源：大公網 作者：卓 銘



國際信貸評級機構標普發表報告，指DeepSeek正顛覆市場對AI成本的假設，改變過往動輒要斥資數十億美元購買晶片的“軍備競賽”，使AI競爭變得更加公平。與此同時，“人工智能行動峰會”昨日起一連兩日在巴黎舉行，雖然峰會集聚全球多國希望就未來AI的發展方向形成共識，卻難掩部分西方國家的不自信：堅持AI發展必須由西方領導。



中國的自立自強、開放態度，造就了DeepSeek的成功；西方在AI領域的專權，卻反映出其強烈的不安。兩者形成鮮明對比的同時，也說明了AI技術不應該也不可能被個別國家獨占，即使有再大的打壓，結果也只會倒逼出更大的技術突破。



DeepSeek－R1模型在上月橫空出世以來，無疑對國際創科業界，甚至是政治圈都投下了一顆震撼彈。這顆“震撼彈”的威力不但表現在DeepSeek以低成本媲美ChatGPT性能的超高性價比，更重要是其反映出中國科研的驚人進步和強大韌性。



對於一直以來掌握AI發展話語權的西方國家而言，DeepSeek的出現足以令他們感到緊張以至不安。例如法國駐港總領事杜麗緹（Christile Drulhe）上周就表示，“歐洲必須在國際AI舞台上扮演領導角色”；英國科學、創新和技術部大臣凱爾（Peter Kyle）亦稱，“人工智能競賽必須由西方自由民主國家領導”。但究竟AI技術實際應該由誰主導，並不以個別西方國家的意志所能操控。美西方長年以來對中國科技進行限制和打壓，但結果仍然催生出DeepSeek這個震驚世界的AI模型，足以證明開放、合作、共同進步，才是未來AI發展的正確道路。