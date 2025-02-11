港安醫院推行國際吞咽障礙飲食標準

中評社香港2月11日電／據文匯網報導，吞咽障礙患者進食時往往有“落錯格”情況，導致患吸入性肺炎風險增加。有本地研究指出，本港吞咽障礙人數超過10萬人（按人口推算），當中有約六成是院舍的長者，剩下的為接受日間服務的長者，不少未被診斷“隱形患者”為數亦不少。能及早斷判介入治療及進食合適質地食物對患者尤其重要。香港港安醫院（司徒拔道）今日（11日）宣布，會全面實行“國際吞咽障礙飲食標準”（IDDSI），為患者配置合適質地的食物進食，大大提升患者生活質素，優化飲食餐單。



呼吸系統科專科醫生曾華德表示，吞咽障礙患者在進食時可能常常“落錯格”，導致患吸入性肺炎風險增加，有機會出現脫水、營養不良、呼吸衰竭等問題，嚴重可甚至致命。而吞咽障礙高風險人士包括長者、柏金遜症、認知障礙症患者、癌症患者、肌少症、中風患者等。



吞咽功能非常複雜，牽涉多個身體部位，因此準確診斷吞咽障礙的嚴重程度、受損情況及制定治療方案十分不易，診斷及治療需要跨專業的醫護團隊進行，為患者制定個人化吞咽治療計劃。據資料顯示，香港港安醫院有超過八成轉介患者，經過內視鏡吞咽檢查（FEES）後，被診斷患有中度至重度吞咽障礙，而及早透過內視鏡吞咽檢查分辨出潛在性／靜默性吸入患者，可讓醫護人員及早介入，降低患者出現吸入性肺炎風險。



同時，為預防吞咽障礙患者“落錯格”，需要嚴格配合合適質地的食物，因此推行IDDSI尤其重要。言語治療師黎頌謙表示，由於不同國家、機構、背景、年齡層人士對吞咽障礙患者的食物和飲品質地用詞理解不同，對患者的治療上造成一定阻礙。IDDSI是全球公認的食物質地及液體濃度的定義，讓不同的食物質地、飲品稠度規範化，以八個連續等級（0－7級）組成，並以不同數位、文字、顔色區分。有效幫助醫護及病患之間的溝通及治療情況。