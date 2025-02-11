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日本京都府一個車站發生持刀企圖傷人案
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2025-02-11 16:58:27
中評社香港2月11日電／日本京都府一個JR車站發生有人持刀企圖傷人案，涉嫌施襲的男子被捕。
日本傳媒報導，事發在京都府精華町一個JR車站，當地早上6時半左右，一名男子手持利刀在月台企圖襲擊一名車站工作人員，被其他工作人員制服，警方接報到場，以涉嫌違反《槍刀法》將他拘捕。
香港電台援引報導，被捕的是一名27歲瑞士籍男子，暫時未知動機。報導引述JR西日本公司表示，事件導致5班列車停運或延誤，大約150人受到影響。
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