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日本京都府一個車站發生持刀企圖傷人案
http://www.CRNTT.com   2025-02-11 16:58:27


　　中評社香港2月11日電／日本京都府一個JR車站發生有人持刀企圖傷人案，涉嫌施襲的男子被捕。

　　日本傳媒報導，事發在京都府精華町一個JR車站，當地早上6時半左右，一名男子手持利刀在月台企圖襲擊一名車站工作人員，被其他工作人員制服，警方接報到場，以涉嫌違反《槍刀法》將他拘捕。

　　香港電台援引報導，被捕的是一名27歲瑞士籍男子，暫時未知動機。報導引述JR西日本公司表示，事件導致5班列車停運或延誤，大約150人受到影響。

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