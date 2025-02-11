中國將增開銀發旅遊列車

中評社北京2月11日電／據新華社報導，商務部、文化和旅遊部、國鐵集團等9單位近日印發的《關於增開銀發旅遊列車 促進服務消費發展的行動計劃》11日對外公布，從增加銀發旅遊列車服務供給、強化適老化設施保障、提升銀發旅遊列車服務水平、優化銀發旅遊列車發展環境等方面提出12條具體舉措。



行動計劃提出，充分發揮我國鐵路網絡化運營和安全、舒適、便捷優勢，健全旅遊列車市場化開行服務保障機制，鼓勵和支持各類社會資本參與銀發旅遊列車投資和運營，擴大服務供給，積極培育服務消費新增長點，更好滿足銀發群體旅遊服務需求。到2027年，構建覆蓋全國、線路多樣、主題豐富、服務全面的銀發旅遊列車產品體系。



行動計劃提出，優化旅遊列車運行圖，推進適老化列車車底改造，增強熱點方向旅遊列車開行能力。面向社會征集並受理銀發旅遊列車開行需求，多種形式開展產品定制服務。將銀發旅遊列車適老化、綠色化、舒適化改造納入大規模設備更新和消費品以舊換新支持範圍。豐富銀發旅遊列車產品供給，建立品質型、舒適型、普惠型產品體系。鼓勵旅遊、養老等領域企業深入挖掘鐵路沿線旅遊資源，開發銀發旅遊列車主題旅遊線路和產品。



行動計劃提出，在銀發旅遊列車配備適老化服務管理專業團隊，系統提升服務保障能力。完善列車醫療照護服務，適量配置醫療、老年照護專業服務人員和應急藥品。鼓勵醫療機構與鐵路部門合作在銀發旅遊列車配置醫療救護員，列車上產生的診療費用可按照定點醫療機構註冊地作為就醫地進行醫保異地就醫結算。



行動計劃還提出，支持各地建立完善旅遊列車與景區溝通協作機制，鼓勵景區為遊客提供預約、綠色通道、交通接駁、接待服務等精準服務，開發適合銀發群體的智能導覽系統，提升銀發群體景區游覽體驗。