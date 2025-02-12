閩院學子泉州永春走訪知名南音傳承人林素梅

實踐隊員與林素梅老師等合影 中評社香港2月12日電（作者 潘雅麗 蘭子馨）日前，閩江學院鄉村振興研究院永春分院副院長李婉真等帶領“尋根築夢、閩韻流傳”實踐隊，深入海絲源頭泉州市永春縣，採訪了福建省級非物質文化遺產南音代表性傳承人林素梅老師，攜手探尋南音傳承與創新的故事，進一步挖掘其在海峽兩岸及世界閩南文化交流中的獨特價值。



守護非遺：

林素梅老師對南音的傳承與創新



南音，又稱南曲、南樂，起源於福建省，是極具歷史底蘊與獨特魅力的傳統音樂，其傳播發展與閩南地區獨特的地理環境和文化傳統密切相關。據瞭解，福建省級非物質文化遺產南音代表性傳承人林素梅老師自幼學習南音，在南音演奏、演唱及教學方面造詣頗深。她表示，南音傳承至今，離不開一代代南音人的堅守與付出。多年來，她致力於南音教育與傳播推廣，培養了一批又一批南音人才。



林老師認為，南音傳承的關鍵在於創新。在保持傳統韻味的同時，她大膽嘗試將南音與現代音樂元素融合，創作處出一系列富有時代特色的南音作品，廣受讚譽。例如，她將中小學語文課本中的詩詞配上南音的曲調，形成了一首首郎朗上口的南音歌曲。林老師還強調，南音傳承需要政府和社會力量的支持，營造良好氛圍，吸引、帶動更多的人參與到南音傳承與創新的隊伍中來。林老師本人就積極開展南音對外交流活動，努力推動南音走向世界。

