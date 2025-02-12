民建聯設人才高地 李慧琼建議兩地購房資金通

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月12日電（記者 盧哲）民建聯早前宣布成立人才高地辦公室，為人才提供支援，又提出多項吸納人才建議。新成立的人才高地辦公室11日首度開放辦公室舉辦傳媒茶敘，介紹過往一年工作成果及未來工作計劃，分享如何促進香港成為國際人才聚集高地。全國人大常委會委員、民建聯會務顧問、立法會議員李慧琼表示，為促進人才安居，將在即將召開的全國兩會提議推動內地與香港購房互聯互通機制。



當天，全國人大常委會委員、民建聯會務顧問、立法會議員李慧琼；港區全國人大代表、民建聯副主席、立法會議員陳勇；民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽；民建聯副秘書長、人才高地辦公室主任葉文斌；民建聯執委、人才高地義工隊隊長潘卓斌出席活動。



民建聯去年10月發表《打造香港成為國際高端人才集聚高地》倡議書，並計劃成立“人才高地”協助不同背景人才落戶香港，為香港和國家貢獻力量。李慧琼表示，去年三中全會上，國家明確支持香港打造國際高端人才集聚高地，因此民建聯響應及配合三中全會的精神，去年成立“人才高地”。她說，香港方方面面需要創新突破，強化大灣區規則對接也屬突破的一種。民建聯人才高地不僅是辦公室，也是平台，讓關心香港成為聚集地朋友給予意見、讓不同地方人才貢獻力量。“人才高地”除了構建一個平台讓高端人才聚集外，亦會繼續進行調研及與各界溝通，包括即將舉辦圓桌會議等。



李慧琼表示，就打造香港成為國際高端人才首選的聚集地，香港必須透過頂層統籌，包括制定政策，讓人才在香港找到發展機會，安居樂業等。而人才對於創業、就業、子女學業及住房等方面特別關注，因此未來會舉辦圓桌會議就這幾方面進一步深入了調研，集思廣益，形成政策倡議，供政府參考。