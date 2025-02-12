陳國基：啟德體育園3月1日舉行盛大開幕禮

香港特區署理行政長官陳國基（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月12日電（記者 段曉魯）香港特區署理行政長官陳國基昨日出席行政會議前見記者，他表示，啟德體育園下月1日正式開幕，當日將舉行盛大而隆重的開幕典禮，隨著啟德體育園啟用，越來越多大型體育和文娛活動將在香港舉行，當局會把握機遇，全面釋放啟德體育園的潛力，使之成為香港新地標。



陳國基表示，啟德體育園的正式啟用，是香港一個歷史性的時刻。特區政府和啟德體育園有限公司將會在3月1日傍晚，在啟德主場館舉行一場盛大而隆重的開幕典禮。開幕典禮會由具故事和主題的不同演出環節組成，演繹啟德的歷史和蛻變，包括大型舞蹈、體育、表演、歌唱演出等，貫穿幾個環節——“百川匯海”、“承先啟後”、“力爭上游”和“百花齊放”四個主題，展示香港於不同年代在體育和文化交流上的角色。開幕典禮的演出嘉賓跨年齡、跨世代，包括來自本地和內地的體育和文娛界別的一些代表，一同慶祝啟德體育園這個香港新地標的揭幕。



陳國基亦表示，開幕典禮會在3月1日晚上6時30分開始，節目大約1.5小時。四個免費電視台將會在當晚9時30分作四台聯播，供市民大眾一同欣賞開幕節目。央視亦會在稍後時間，於內地媒體平台播放節目。各項開幕典禮的準備工作，包括舞台設計、場館出入和座位安排等，正密鑼緊鼓地進行，務求製作精彩的節目，讓香港、內地，以至全球的朋友可以在現場、電視或網絡上免費欣賞，一同慶祝啟德體育園開幕。我們稍後會公布詳情。



陳國基說，啟德體育園作為香港歷來最大型的體育基建，將會為香港市民、內地以及全球遊客提供運動、休閒、餐飲，以及購物的新體驗。自己和所有香港市民一樣，對我們新的主場充滿期待和信心，相信越來越多的大型體育和文娛活動將會在香港舉行，促進體育及周邊產業發展。我們會好好把握這個機遇，全面釋放啟德體育園的潛力，讓體育園成為香港的新地標。

