陳國基：1月訪港旅客約474萬人次

香港特區署理行政長官陳國基（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月12日電（記者 段曉魯）香港特區署理行政長官陳國基昨日出席行政會議前見記者，他表示，踏入2025年，香港旅遊業表現令人鼓舞，上月訪港旅客約474萬人次，農曆新年市道暢旺，內地春節黃金周約140萬人次旅客、逾2200個內地入境旅行團來港。



陳國基說，今年農曆新年市面十分熱鬧，特區政府及不同團體都舉辦了各式各樣的慶祝活動，吸引不少遊客及本地居民參加，相信市民及旅客都感受到香港熾熱的節日氣氛。



陳國基稱，內地春節黃金周期間，入境旅客達140萬人次，與去年同期相若。酒店入住率普遍達到90%，主要景點人流都相當暢旺。內地入境旅行團方面，整個春節黃金周期間，有超過2200團入境香港，年初三更創下新紀錄，全日超過440個內地旅行團訪港。



陳國基指出，事實上，踏入2025年，香港的旅遊業整體表現令人鼓舞。一月的訪港旅客數字約474萬人次，其中內地旅客約373萬人次，兩項數字分別按年上升24%及25%，創下疫情後單月最高訪港旅客和內地入境旅客人次紀錄。除了訪港旅客數字令人鼓舞之外，根據旅發局在2024年的調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度為8.8分，再次到訪香港的意向以及推薦香港的比例更高達94%，三項指標都高於2023年水平，足以證明香港對旅客非常有吸引力。

