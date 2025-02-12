快評：兩岸學子共度元宵　堅冰待衝破

中評社快評／馬英九基金會執行長蕭旭岑率“大九學堂”40名青年10到14日赴北京參訪交流，去年底曾隨馬英九基金會邀請陸生團訪台的北京大學學生曹藝博，此次以志願者身分，成為台灣青年交流團的“地陪”。曹藝博準備了美食湯圓，今天共同慶祝元宵節。



“大九學堂”學子訪京，為蛇年兩岸青年交流增添亮色，在寒冬臘月為兩岸關係增添絲絲暖意。蕭旭岑預告，不只年初來，希望年中、全年都有不同的團來，目前正和上海、廣東、重慶及其他省分接觸，鼓勵台灣年輕人多來大陸走走看看。蕭旭岑還說，希望台灣當局讓基金會繼續推動兩岸交流，“邀請大陸的同學以及相關團體到台灣來走走看看，這才是真的交流。”



今年1月17日大陸文旅部宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，相關各項工作正在積極籌備中。令人失望的是，上海和福建陸客踩線團原申請10日入台，因“賴政府”要求透過台旅會、海旅會觀光“小兩會”機制協商，導致陸客踩線團確定去不成。



這說明，兩岸堅冰仍無法衝破。台灣旅遊業者坦言，對福建、上海踩線團無法入台很失望和遺憾，“小兩會”機制把路走窄了。台灣業者擔心一卡就會卡很久，盼“賴政府”盡速解開設限。台灣當局至今仍未解除“禁團令”，也未取消赴大陸旅遊危險燈號。



堅冰待衝破，交流不能停。2023年暑假時到台灣參訪、今次也以“地陪”身分接待“大九學堂”學子的北京大學學生陳凱迪說，透過多次交流，跟一些台灣朋友成為“家人一樣的存在”，會在彼此的重要時刻互相加油，表達思念和關心。



兩岸關係越嚴竣，各項交流越不能停，和平之路需要交流之手去鋪墊，兩岸學子的交流、交往尤其有意義。