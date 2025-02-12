約旦國王表示可以接收巴勒斯坦患病兒童

中評社香港2月12日電／正在美國訪問的約旦國王阿卜杜拉二世11日在美國白宮表示，約旦可以立即接收加沙地帶的巴勒斯坦患病兒童。他同日重申約旦反對將巴勒斯坦人驅離加沙地帶和約旦河西岸。



新華社報導，阿卜杜拉二世當天在白宮橢圓形辦公室與美國總統特朗普會談並接受在場記者的提問。在談到特朗普有關由約旦和埃及接收並安置加沙地帶巴勒斯坦人的提議時，阿卜杜拉二世說，約旦方面能夠立即做到的是盡快接收約2000名罹患癌症或其他重病的巴勒斯坦兒童，然後等待埃及方面的方案。阿卜杜拉二世說，約旦和埃及等阿拉伯國家領導人已收到沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼的邀請，將赴沙特首都利雅得討論相關事宜。



阿卜杜拉二世離開白宮後在社交媒體上發文說，他向特朗普重申了約旦反對將巴勒斯坦人驅離加沙地帶和約旦河西岸的堅定立場，“這是阿拉伯國家的一致立場”。他說，在不迫使巴勒斯坦人背井離鄉的情況下重建加沙並解決嚴峻人道主義局勢應該是各方的當務之急。



特朗普當天表示，相信美國、約旦和埃及三方能在轉移並安置加沙地帶巴勒斯坦人的問題上“取得重大進展”，加沙地帶的巴勒斯坦人能被轉移至“約旦的一塊土地上、埃及的一塊土地上，或某個其他地方”。同時，特朗普堅持美國要“佔有並控制”加沙地帶。



特朗普10日曾向約旦和埃及發出威脅，稱如果兩國不接受他提出的接收並安置加沙地帶巴勒斯坦人的提議，美國可能會暫停對兩國的援助。11日，特朗普與阿卜杜拉二世會面時收回了上述威脅，表示自己與阿卜杜拉二世“關係非常好”，“我們能做成一些事，我不必以金錢相威脅”。



特朗普4日表示，希望美國“接管”並“長期擁有”加沙地帶，當前居住在加沙地帶的巴勒斯坦人應被遷往約旦和埃及等別國安置。特朗普同時表示，不排除向加沙地帶部署美國軍隊。國際社會紛紛譴責該表態違反國際法，“不可接受”。