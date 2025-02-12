中哈企業家經貿洽談會在哈舉辦

2月11日，在哈薩克斯坦阿斯塔納，中哈工商界代表參加雙邊經貿洽談會。（圖片來源 新華社） 中評社北京2月12日電／據新華社報導，中國—哈薩克斯坦企業家經貿洽談會11日在阿斯塔納舉行，中哈工商界代表圍繞油氣貿易、清潔能源、農業合作、國際物流等重點合作領域開展深入研討，雙方企業代表簽署中哈能源戰略合作協議、中哈農產品進出口協議等8項合作協議。



中國貿促會會長任鴻斌表示，此次組織中國企業訪哈開展經貿洽談，是落實兩國元首重要共識的實際行動，也是推動兩國工商界合作的務實之舉。當前中國正以高質量發展推進中國式現代化，持續擴大高水平對外開放。中國貿促會願與哈方以高質量共建“一帶一路”為引領，共同籌備辦好今年在哈舉辦的中國—中亞實業家委員會會議和在華舉辦的上合組織工商論壇等系列活動，推動雙方企業深化貿易、投資和產業鏈供應鏈合作，共同應對全球經貿發展的不穩定因素，進一步鞏固中哈永久全面戰略夥伴關係。



哈薩克斯坦“阿塔梅肯”國家企業家協會主席巴塔洛夫表示，哈薩克斯坦是共建“一帶一路”的可靠夥伴和關鍵參與者。“阿塔梅肯”國家企業家協會將努力為包括中國在內的外國投資者創造良好營商環境。“阿塔梅肯”國家企業家協會組織哈方企業參加第二屆鏈博會收穫很大，將積極組織企業和地方政府參與第三屆鏈博會，與中國貿促會攜手合作，為促進兩國工商界合作搭建更多平台。

