韓國官員否認存在尹錫悅所稱選舉舞弊嫌疑

2月11日，尹錫悅（中）在韓國首爾憲法法院出席總統彈劾案庭審。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月12日電／據新華社報導，韓國憲法法院11日舉行總統彈劾案第七次正式辯論。4名證人圍繞宣布緊急戒嚴的程序合法性、選舉舞弊指稱等問題當庭作證，中央選舉管理委員會事務總長金龍彬否認國會選舉存在舞弊嫌疑。



前國家情報院第三次長白鐘鬱、選管委事務總長金龍彬主要就國會選舉是否存在舞弊現象回答提問。尹錫悅曾主張選管委存在“選舉舞弊”嫌疑，並把“查清真相”作為宣布戒嚴的理由之一。白鐘鬱在作證中提出，安保檢查結果顯示選管委涉及網絡的操作存在疑點，但他拒絕就是否存在選舉舞弊的可能性作答。金龍彬堅決否認選舉舞弊嫌疑，稱“服務器被黑客侵入是不可能的”。



尹錫悅出席了當天的辯論，並主張國務會議沒有違反相關程序，還提出檢方、警方、公調處、國會等多部門的調查記錄相互矛盾，不宜作為證據。



2024年12月14日，韓國國會通過尹錫悅彈劾動議案，並把彈劾案提交憲法法院審理，審理過程最長180天。憲法法院2024年12月27日舉行尹錫悅彈劾案首次審前聽證會，啟動案件審理程序。根據憲法法院安排，關於尹錫悅彈劾審判的最後一次辯論定於本月13日舉行。